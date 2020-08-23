AMD Duron 1600 обновил рекорд SuperPI 1M в модельном зачёте
На уходящей неделе оверклокер TerraRaptor из Казахстана, который специализируется на разгоне антикварных комплектующих, отличился в модельном зачёте Duron 1600 – процессора семейства Applebread, который предлагался в исполнении Socket A и выпускался по 130-нм технологии. Во-первых, данный процессор был разогнан до 2812 МГц при помощи системы фазового перехода.
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Этот результат соответствовал восьмому месту в модельном зачёте, но позволял примерно понять, на какие частоты следует рассчитывать при наличии вычислительной нагрузки. В роли последней позже выступил тест SuperPI 1M, в котором Duron 1600 занял первое место среди себе подобных с результатом 38,105 секунды.
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Частота процессора при этом достигла 2605 МГц. Примечательно, что использовалась материнская плата Asus A7N8X-E Deluxe на базе чипсета NVIDIA nForce 2 Ultra 400. Со времён его появления выросло целое поколение оверклокеров, которые и не догадываются, что NVIDIA когда-то предлагала чипсеты с неплохим разгонным потенциалом.
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