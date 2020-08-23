Маркетинговые приёмы Tesla начинают брать на вооружение и производители традиционных автомобилей, предлагая активировать те или иные опции дистанционно посредством программного обновления уже после передачи транспортного средства владельцу. Сама Tesla дистанционно умеет активировать не только функции автопилота, но и увеличивать запас хода электромобиля, либо улучшать его динамические характеристики. Славные традиции «чипования» продолжает компания Ingenext, которая наиболее скупым владельцам Tesla Model 3 предлагает «накинуть лошадок и скинуть секунды разгона до сотни» за $1100, тогда как в официальную кассу Tesla пришлось бы отдать все $2000.

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Источник изображения: Electrek

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Модификация программного обеспечения реализуется через специальный адаптер, устанавливаемый в диагностический разъём бортового компьютера электромобиля. Блок управления электродвигателем позволяет выдать на 50 лошадиных сил больше, а время разгона до 100 км/ч сокращается до 3,8 секунды. Отныне автовладельцам, прибегнувшим к такой модификации, будет приходить официальное уведомление от Tesla, в котором сообщается о недопустимой модификации транспортного средства, которая представляет риск выхода из строя компонентов. С таким уведомлением на дисплее электромобиля можно продолжать движение в привычном режиме, но убрать его можно, либо отказавшись от модификации «родного софта», либо дождавшись патча от компании Ingenext. Tesla не для того выстраивала систему продажи программных опций, чтобы деньги за их активацию утекали в чужой карман.