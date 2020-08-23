Американский энтузиаст Splave не оставляет попыток продвинуться на верхние строчки рейтингов HWBot при помощи процессора AMD Ryzen 9 3900XT, который в силу своей относительной молодости способен блистать хотя бы в модельном зачёте.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Разогнав процессор до частоты 5750 МГц в материнской плате ASRock X570 Aqua, американец занял второе место в Cinebench R15 с результатом 4601 баллов не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Для охлаждения процессора использовался жидкий азот, на указанной частоте он сохранил активность всех двенадцати ядер и двадцати четырёх потоков.