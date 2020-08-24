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Cubot Note 20 Pro поступает в продажу – Helio P60, 128 ГБ памяти и камера от Sony за 100 долларов

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Неделю назад компания Cubot анонсировала бюджетный смартфон Note 20 Pro. Новинка является улучшенной версией модели Note 20. Продвинутая версия может похвастаться увеличенными объёмами оперативной и встроенной памяти и более мощной однокристальной системой.

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Cubot Note 20 Pro несёт на борту 6,5-дюймовую IPS-матрицу с небольшим каплевидным вырезом. Смартфон отличается стильным внешним видом, а на тыльной стороне обосновалась большая площадка основной камеры круглой формы. Предлагается покупателям модель в чёрной, синей и зелёной цветовых вариациях.

Смартфон оснащён однокристальным процессором MediaTek MT6771, более известным как Helio P60. Мобильная платформа работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения данных представлена встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ с поддержкой расширения картами microSD максимальным объёмом 128 ГБ.



Одна из фишек Cubot Note 20 Pro – основная камера. В ней установлено сразу два модуля компании Sony, которые использовались во многих флагманских смартфонах Meizu и Google. Речь идёт о 20-мегапиксельной матрицей Sony IMX350 и о 12-мегапиксельном датчике изображения Sony IMX486. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Она поддерживает интеллектуальные функции.



Подсистема питания представлена встроенным аккумулятором на 4200 мА*ч. По словам производителя, время автономной работы в режиме ожидания на полном заряде составляет 300 часов. Также модель сможет долго работать при просмотреть видео, сёрфинге в браузере, в играх и во время прослушивания музыки.



Стоимость Cubot Note 20 Pro составила 120 долларов. На старте продаж, с 24 августа, первые покупатели смогут купить смартфон на AliExpress за 100 долларов. Купон на скидку 20 долларов можно получить по этой ссылке. Действует он только на первую 1000 моделей.
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