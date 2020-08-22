MediaTek увеличила июльскую выручку на 29%
Опубликованная агентством Nikkei статистика по изменению июльской выручки крупнейших компаний Тайваня в сфере информационных технологий и полупроводников позволяет судить о том, что пандемия и торговые санкции США на экономику острова оказывают положительное влияние. По крайней мере, совокупная выручка этих компаний растёт уже пятый месяц подряд, и в июле она увеличилась ещё на 9,4%.
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В лидерах оказались разработчик процессоров MediaTek с 29-процентным приростом выручки и контрактный производитель TSMC, чья выручка в годовом сравнении выросла на 25%. Переток клиентов к UMC тоже позволил компании напомнить о себе 13-процентным увеличением выручки. Foxconn на этом фоне ограничился приростом выручки всего на 1%, но в абсолютном выражении она достигла рекордной величины - $35,7 млрд.
Скорее всего, и TSMC, и MediaTek в какой-то степени выиграли от американских санкций, поскольку Huawei была вынуждена не только увеличить объёмы заказов на выпуск собственных процессоров HiSilicon (с этим ей пришлось успеть до 15 мая), но и закупить процессоры MediaTek в увеличенных количествах. С этого месяца Huawei лишена права приобретать процессоры сторонних марок, которые созданы с использованием американских технологий. Продукция MediaTek в этом смысле не может быть исключением, хотя ранее основные ставки на замещение процессоров HiSilicon делались именно на неё.
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