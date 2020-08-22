AMD Ryzen 7 3800XT на частоте 5823 МГц отличился в Geekbench3 Multi Core
Южнокорейский энтузиаст Safedisk взялся за экстремальный разгон относительно свежего процессора AMD Ryzen 7 3800XT, и смог установить рекорд Geekbench3 Multi Core не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами.
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Частоту процессора для этого пришлось поднять до 5823 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Сам процессор охлаждался жидким азотом, использовалась материнская плата Asus ROG Crosshair VIII Impact на основе набора логики AMD X570.
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Непосредственно результат теста составил 58 439 баллов. Вообще, все три верхние позиции рейтинга занимают именно результаты систем на основе процессора Ryzen 7 3800XT, ближайший Core i9-9900K присутствует лишь на четвёртом месте.
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