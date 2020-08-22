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AMD Ryzen 7 3800XT на частоте 5823 МГц отличился в Geekbench3 Multi Core

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Южнокорейский энтузиаст Safedisk взялся за экстремальный разгон относительно свежего процессора AMD Ryzen 7 3800XT, и смог установить рекорд Geekbench3 Multi Core не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Частоту процессора для этого пришлось поднять до 5823 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Сам процессор охлаждался жидким азотом, использовалась материнская плата Asus ROG Crosshair VIII Impact на основе набора логики AMD X570.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Непосредственно результат теста составил 58 439 баллов. Вообще, все три верхние позиции рейтинга занимают именно результаты систем на основе процессора Ryzen 7 3800XT, ближайший Core i9-9900K присутствует лишь на четвёртом месте.

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Теги

amd экстремальный разгон matisse refresh geekbench 3 ryzen 7 3800xt
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Олег Скорута
07:47
А был нормальный портал, сейчас даже заказную статью пишут отвратно.
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Aleksandr
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ага, поэтому в "остальном мире" шейхи олигархи и прочие покупают Верту и т.п.
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Aleksandr
07:42
Шах и мат, интелбои!
AMD Ryzen 7 3800XT на частоте 5823 МГц отличился в Geekbench3 Multi Core
Rhodium
07:42
Ну точно, придётся городить подставку, чтобы в слоте не провисала :))
Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином
Ацкий Сотона
07:29
А мне нравится , глубоко и можно слышать как из прошлых частей звуки , так и фильма . Желательно только больше серого тона с мрачным отголоском , чтоб не ломать атмосферу .
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1ns-
07:28
сказочный дол**б
Компактный флагман iPhone SE (2020) сильно подешевел – 4,7” дисплей Retina, Apple A13 Bionic, защита IP67 по лучшей цене
Ацкий Сотона
07:23
Зато на этом фрегате - можно будет пересечь атлантический океан !
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Собака на Zеnе
07:16
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PhoenixOC
07:14
жЕсть, а не размер ...
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mimigen
07:00
В своей теме много нафлудил, позволю еще пару фраз: Я твердо убежден, что есть стереотипное восприятие "...очень много музыки во flaс, ape и киношек mkv, ... без хрустящих hdd не получается...!" То...
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