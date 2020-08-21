Сейчас, когда перед отчаянно провожающими сезон отпусков россиянами распахнуты разве что воздушные врата Танзании, представители Intel на страницах корпоративного блога с ностальгией вспоминают о своей командировке на добывающие предприятия в Руанде, которая состоялась ещё в ноябре прошлого года, до начала эпидемии коронавируса.

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Источник изображения: Intel

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Сотрудники Intel и ряда других компаний, уделяющих внимание этичности и безопасности добычи используемого сырья, посетили предприятия в Руанде, занятые добычей полезных ископаемых следующей номенклатуры: олова, тантала, вольфрама и золота. Все эти металлы используются при производстве процессоров и чипсетов Intel, поэтому компания считает нужным следить за тем, чтобы при их добыче не страдали люди и окружающая среда. Intel уже давно прекратила закупку сырья в тех регионах Африки, где для их добычи используется рабский и детский труд. Поставщики «бесконфликтных минералов» регулярно подвергаются инспекциям со стороны Intel. Отчёт о поездке на страницах сайта компании содержит немало красочных фотографий.