Сейчас компания TSMC вовлечена в строительство предприятия для производства 3-нм изделий на Тайване, а серийная продукция с его конвейера начнёт сходить в 2022 году. Как отмечается сайт DigiTimes, это не помешает TSMC уже 25 августа текущего года поделиться технологическими особенностями выпуска 3-нм изделий на специализированном мероприятии.

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Источник изображения: TSMC

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Чтобы сформировать достаточные производственные мощности по выпуску 3-нм продукции, TSMC даже купила у компании E-Ton Solar Tech корпус, расположенный рядом с её строящимся предприятием. Это приобретение обошлось TSMC в $29,2 млн. На грядущем мероприятии компания также расскажет о 2-нм технологии и новом виде пространственной компоновки SoIC.