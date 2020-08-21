Пока только два производителя полупроводниковых изделий могут похвастать внедрением EUV-литографии – это TSMC и Samsung. По иронии судьбы, вложившая больше всех средств в поддержку ASML на этапе разработки EUV-сканеров корпорация Intel постоянно откладывает переход на применение EUV-литографии в массовом производстве. Как отмечает DigiTimes, голландский производитель литографического оборудования открыл на Тайване учебный центр, который будет готовить специалистов TSMC для работы с EUV-оборудованием.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Строительство учебного центра обошлось ASML в $16 млн, но это не так много на фоне стоимости одного EUV-сканера – около 120 млн евро за экземпляр. По неофициальной информации, только в этом году TSMC приобретёт около 20 таких машин, а ранее уже были куплены 30 штук. На подготовку одного инженера для работы с EUV-оборудованием уходит до 18 месяцев, учебный центр ASML на Тайване сможет предложить услуги 14 преподавателей и действующий тренажёр на базе EUV-сканера. В Южной Корее у ASML тоже есть центр подготовки специалистов для нужд Samsung, но он подобным оснащением похвастать не может. За год новый учебный центр планирует выпускать до 360 сертифицированных специалистов по работе с EUV.