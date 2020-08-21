Квартальный отчёт NVIDIA не смог оказать поддержки курсу акций компании
Первый день торгов акциями NVIDIA после публикации квартального отчёта, как отмечает ресурс Seeking Alpha, не способствовал повышению их курса, хотя отчётность нельзя назвать плохой. Финансовые результаты второго квартала превзошли ожидания аналитиков, но их могло смутить грядущее замедление роста выручки на серверном направлении. Оптимистичный прогноз по развитию игрового рынка во втором квартале, по-видимому, их не впечатлил.
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Специалисты Bank of America ожидают, что до 2024 года включительно выручка NVIDIA будет расти в среднем на 20% в год, а доход в пересчёте на одну акцию – на 25% в год. В следующем году начнётся восстановление рынка автомобильных компонентов и средств профессиональной визуализации, который просел в минувшем квартале. Большинство опрошенных источником экспертов подняли прогноз по курсу акций NVIDIA до $540-600. Эксперты Needham считают, что в долгосрочной перспективе норма прибыли компании приблизится к 68-70%.
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