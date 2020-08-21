Процессоры AMD FX в последние годы своего жизненного цикла сочетали высокие частоты с не самой высокой удельной производительностью на фоне изделий конкурента, поэтому в обиход вошло понятие «кукурузные мегагерцы», проводящее аналогию с низкой удельной массой воздушной кукурузы. На страницах Reddit появилась упаковка попкорна с логотипом AMD.

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Источник изображения: Reddit, lzm9800

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Поскольку на момент публикации этого материала ветка обсуждения ещё не успела обрасти подробностями, остаётся довольствоваться самой фотографией. Судя по бликам на снимке, объект располагается где-то за стеклянной витриной. Упаковка содержит сухие зёрна кукурузы, которые являются полуфабрикатом для приготовления попкорна. Либо количество готового к употреблению продукта внутри упаковки очень мало. Масса содержимого не превышает 85 г. Местом изготовления является Франция. По всей видимости, такой продукт появился в результате не самой масштабной маркетинговой акции европейских партнёров AMD.