В третьем квартале NVIDIA увеличит выручку в игровом сегменте сразу на четверть
Прогноз по динамике выручки NVIDIA в третьем квартале финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) разделила на две части. В серверном сегменте выручка должна вырасти на 2-4%, причём преимущественно за счёт экспансии ускорителей вычислений с архитектурой Ampere, которые будут активно закупаться провайдерами облачных услуг.
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Игровой сегмент в этом полугодии должен чувствовать себя великолепно, по словам главы NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang). Как он заявил, это может быть лучший игровой сезон в истории компании. Хотя игровые консоли не списываются со счетов, основные надежды NVIDIA ожидаемо возлагает на платформу ПК. Финансовый директор компании пояснила, что в третьем квартале выручка NVIDIA в игровом сегменте должна последовательно увеличиться на 25%.
Не стал Хуан забывать и об игровых консолях. Во-первых, он подчеркнул, что выход на рынок игровых консолей с поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне подстегнёт популярность видеокарт семейства GeForce RTX, поскольку разработчики игр будут больше внимания уделять данному типу визуальных эффектов. Во-вторых, он добавил, что Nintendo Switch может стать самой продаваемой игровой консолью в истории одноимённой компании, а компоненты для неё сейчас поставляет именно NVIDIA.
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