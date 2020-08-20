Рост маркетинговых и административных расходов NVIDIA связан с покупкой Mellanox
Обнародованные сегодня заявления финансового директора NVIDIA об отсутствии необходимости существенно увеличивать маркетинговый бюджет на продвижение видеокарт формально расходились с опубликованной статистикой за второй квартал.
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Начнём с того, что в годовом сравнении расходы на исследования и разработки NVIDIA выросли на 42%, а это серьёзное изменение. В отчёте по форме 10-Q компания поясняет, что такая динамика была связана преимущественно с покупкой Mellanox, а не собственной деятельностью основного бизнеса NVIDIA. Административные и маркетинговые расходы выросли сразу на 136%, но и в этом случае NVIDIA списывает всё на сделку с Mellanox.
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Другими словами, после анализа структуры расходов NVIDIA не остаётся причин с недоверием относиться к словам Колетт Кресс (Colette Kress) о том, что основная часть продукции компании «сама себя рекламирует». Возможно, с выходом конкурирующих графических решений AMD с архитектурой RDNA2 руководству NVIDIA придётся проститься с былым снобизмом, но пока оно очень уверено в себе.
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