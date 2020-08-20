Intel закупится собственными акциями на $10 млрд
По cостоянию на конец июня Intel располагала $8,7 млрд свободных средств, а из объявленной в конце прошлого года программы по выкупу акций на общую сумму $20 млрд смогла реализовать только $300 млн, поскольку весной разрастающаяся пандемия вынудила руководство приостановить выкуп акций. Держатели последних могут благодарить судьбу за неудачи Intel с 7-нм техпроцессом, поскольку за последний месяц курс ценных бумаг компании опустился примерно на 20%, и это вынудило Intel объявить об ускорении выкупа акций.
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Так, до конца текущего года Intel потратит на соответствующие нужды $10 млрд, цена выкупа будет определяться действующим курсом на момент транзакции, поскольку выкуп не будет единовременным, а растянется во времени. Руководство компании рассчитывает тем самым поддержать курс акций Intel. Разумеется, покупать акции, пока они относительно дёшевы, компании тоже выгодно. Финансировать выкуп Intel собирается преимущественно за счёт собственных средств, которые были накоплены по итогам достаточно удачного первого полугодия.
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