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NVIDIA ожидает хороших итогов текущего квартала в игровом сегменте

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Повестку дня начинает определять квартальный отчёт NVIDIA, который описывает трёхмесячный период, завершившийся 26 июля текущего года. В календаре компании уже наступит 2021 фискальный год, поэтому не нужно удивляться соответствующим аннотациям в презентационных материалах.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как и ожидалось, выручка NVIDIA на серверном направлении ($1,75 млрд) превысила аналогичный показатель в игровом сегменте ($1,65 млрд), увеличившись в годовом сравнении сразу на 167% из-за эффекта поглощения компании Mellanox. Последовательно серверная выручка NVIDIA выросла на 54%, что тоже впечатляет.

Игровая выручка последовательно выросла на 24%, в годовом сравнении – на 26%. Из достижений квартала на этом направлении NVIDIA смогла назвать разве что появление на рынке более сотни моделей ноутбуков с дискретной графикой GeForce. Вообще, на отчётной конференции Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) заявил, что текущее полугодие будет очень сильным с точки зрения игровой выручки, одним из лучших сезонов в истории компании.

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Финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) добавила, что количество любителей игр только в этом году выросло на 25%, а средний срок эксплуатации одной видеокарты не превышает трёх с половиной лет, поэтому есть все основания рассчитывать на мощный цикл обновления. Весьма самонадеянно прозвучали слова о том, что расходы на маркетинг в этом году увеличивать не пришлось. По мнению Колетт Кресс, основная часть ассортимента продукции NVIDIA «сама себя продаёт», опираясь на репутацию компании.

В третьем квартале компания рассчитывает выручить не менее $4,4 млрд, но игровой сегмент опять вырвется на первую позицию по удельному весу выручки. Этому будет способствовать не только выход новых продуктов в игровом секторе, но и некоторое снижение спроса на серверном направлении. Выручка в сегменте центров обработки данных в третьем квартале вырастет от силы на 2-4%, по словам финансового директора компании.

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nvidia аналитика финансы видеокарты
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