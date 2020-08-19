Джим Кларк (Jim Clarke), директор группы по исследованиям в сфере квантовых вычислений Intel, поделился своими прогнозами с представителями издания Forbes. Пару лет назад, впервые поделившись своими успехами в данной сфере, компания Intel заявила, что практическое применение квантовые компьютеры начнут находить к 2030 году. Теперь она готова пояснить, какое место займут эти вычислительные системы нового типа в существующей иерархии.

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Источник изображения: Intel

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По словам Джима Кларка, даже обладая более высокой производительностью, квантовые компьютеры не заменят полностью традиционные вычислительные системы. Они будут работать бок о бок. Скорее всего, необходимость радикального охлаждения компонентов квантовых компьютеров будет препятствовать их широкому распространению, хотя и в этой сфере намечается некоторый прогресс. В любом случае, речь идёт о рабочих температурах, близких к абсолютному нулю (минус 273,15 градусов по шкале Цельсия).

Пока характеристики квантовых компьютеров измеряются единицами кубитов, но для начала их эффективной эксплуатации необходимо увеличить производительность до тысяч кубитов, как утверждает представитель Intel. Специфика квантовых вычислений заключается в том, что увеличение количества кубитов на одну позицию поднимает быстродействие в два раза.

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Одной из первых сфер применения квантовых компьютеров, по мнению самой Intel, должны стать исследования в сфере материаловедения. Квантовые компьютеры должны позволить прогнозировать поведение материалов в различных условиях с высокой достоверностью, не прибегая к практическим экспериментам. Это позволит предсказывать практическую ценность тех или иных материалов ещё на уровне математического моделирования. Если учесть, что полупроводниковая электроника в своём развитии стремительно движется к потолку возможностей классического подхода, то подобные прикладные исследования должны позволить самой Intel сохранить лидерство в сфере разработки вычислительных средств.