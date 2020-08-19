Bernstein: компания Apple мало тратит на развитие и много средств возвращает инвесторам
Apple не только остаётся одной из самых крупных компаний по величине капитализации, у неё на счетах накопилось немало свободных средств, которые она в последние годы предпочитает тратить преимущественно на выкуп акций и выплату дивидендов. Эксперты Bernstein считают, что компании следовало бы больше средств направлять на покупку активов, которые позволили бы ей создавать новые интересные продукты.
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Вообще, Apple в период нахождения «у руля» Тима Кука (Tim Cook) стала гораздо больше тратить на разработки и исследования, если говорить об удельных величинах. При Джобсе на эти нужды уходило не более 2,2% выручки, при Куке показатель вырос до 7%. Это всё равно достаточно мало на фоне конкурентов, хотя в абсолютном выражении сумма впечатляет – за один только прошлый год она потратила на разработки $16 млрд. Это больше, чем было потрачено за период с 1999 по 2012 годы.
За год Apple без лишней огласки покупает несколько небольших компаний, но если рассматривать период с 2012 по 2019 годы, то на эти нужды было направлено всего $6,9 млрд, тогда как свободных денежных средств компания за это время сгенерировала в размере $436 млрд. Авторы аналитической записки считают, что Apple может повторить печальный путь IBM, если увлечётся выплатой дивидендов акционерам вместо увеличения расходов на исследования и покупку стратегически важных активов.
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