Все побежали – и я побежал: HiSilicon теряет кадры на Тайване
Судьба подразделения HiSilicon китайской компании Huawei Technologies была предопределена ещё майским этапом американских санкций, поскольку с 15 сентября TSMC лишается права поставлять одноимённые процессоры для нужд китайского гиганта. Заказы на изготовление новых партий процессоров не принимались с 15 мая, но Huawei смогла сформировать товарные запасы, которые разными источниками оцениваются в эквивалент года или полутора лет обычной деятельности этой компании.
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Ресурс DigiTimes в своём ежедневном дайджесте новостей для терпеливых и жадных сообщает, что тайваньское подразделение HiSilicon уже столкнулось с мощным оттоком кадров, поскольку усиливающееся давление США не оставляет места для иллюзий по поводу ближайшего будущего китайской компании.
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Попутно обсуждается и озвученный на прошлой неделе слух о намерениях Huawei к концу года запустить собственное производство 45-нм изделий без использования американских технологий. Ещё на той неделе представители Huawei заявили, что им ничего об этом неизвестно, а сегодня опрошенные DigiTimes источники подтвердили, что инициатива кажется им очень трудной в реализации, если не невозможной в целом.
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