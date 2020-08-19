Вьетнамские магазины оказались первыми, кто поведал миру о готовности Intel выпустить серию процессоров Comet Lake с литерами KA в обозначении модели, которые предполагали соседство свободного множителя с тематически оформленной упаковкой в честь предстоящего выхода игры Marvel’s Avengers.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Теперь популярный японский блогер поясняет, что на упаковке даже более дорогих процессоров Core i9 серии KA присутствует аннотация, говорящая об отсутствии самой игры в комплекте поставки.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Чем же, помимо внешнего оформления, тогда смогут порадовать эти процессоры, остаётся загадкой. Возможно, какие-то менее ценные бонусы к процессорам специальной серии всё-таки будут прилагаться – нужно лишь дождаться их формального анонса.