Серия процессоров Intel Comet Lake с литерами «KA» в обозначении модели, как известно, получила красочное оформление коробок в стиле выходящей в начале сентября игры по мотивам франшизы про Мстителей компании Marvel. На официальном канале Intel Gaming появился видеоролик, описывающий процесс создания эскизов для упаковки процессоров коллекционного издания.

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Источник изображения: Intel Gaming

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Крупные эскизы для дизайна коробок сперва изобразил художник-монументалист Тристан Итон (Tristan Eaton), и только потом они были перенесены в компьютер, чтобы стать частью оформления коробок новой серии процессоров.

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Источник изображения: Intel Gaming

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По всей видимости, покупателей коллекционных процессоров будут ожидать какие-то подарки, связанные с самой игрой. До её дебюта осталось чуть больше двух недель, поэтому осталось запастись терпением, чтобы разгадать очередную маркетинговую уловку процессорного гиганта.