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AMD решила, что в борьбе с конкурентами пора начать бряцать медалями

2
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
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Недра профильного раздела сайта AMD пока не пополнились материалами, имеющими отношение к чипсету A520, зато к сезону оживления деловой активности, который в лучшие годы начинался в сентябре, компания уже подготовила новые рекламные баннеры. Объектами продвижения в данном случае являются центральные процессоры семейства Ryzen 3000 и видеокарты семейства Radeon RX 5000.

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Источник изображения: AMD

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Обе категории продуктов получили более 300 наград от специализированных СМИ, которым AMD сама доверяет и советует делать это и покупателям собственной продукции.

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Источник изображения: AMD

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Количество наград продолжает расти, поэтому AMD даже на пороге анонса преемников и не думает оспаривать актуальность видеокарт серии Radeon RX 5000 и центральных процессоров Ryzen третьего поколения.

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amd ryzen 3000 radeon rx 5000
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Сейчас обсуждают

Tyconcat
11:09
а я о чём. 2-3 кризис это не первая часть. не имеет смысла по ним что то оценивать. а первый до сих пор упирается в проц(по 1 ядру)
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
Yuri Myakotin
11:09
Это ужасно. Держишь телефон - а у него самопроизвольно нажимается что-то на краях. И при падении "обмылок" разобьется куда как легче, чем нормальный телефон, у которого "бока" прямые и из металла.
Xiaomi Mi 10 Ultra получил один из самых качественных дисплеев на рынке – Super AMOLED, 10-бит и 120 Гц с поддержкой HDR10+
Kopcheniy
11:08
Вот из обзора GTX 980, скорость намного выше, но и сглаживание до 2х опустили. В общем, прогоню со сглаживанием и без, тогда видно будет.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
D3m0n
11:07
Ага, а завозить-то кто будет? Если барыги, то цену накрутят. Либо усрутся, но запретительные пошлины вляпают. Это ж как пить дать.
Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
Tyconcat
11:07
тогда общая производительность была намного ниже. многие опускают - раньше 30 фпс считалось как сейчас 100. а 50 фпс вобще норма.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
cupgrn
11:06
Если реально будет за 375 купить бачей , тогда наши барыги по миру пойдут со своими сборками
Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
Kopcheniy
11:05
Это да, но на момент выхода и топы захлебывались. Из обзора GTX 770:
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
D3m0n
11:03
Единственная непонятка - покупать более ёмкий ССД, а потом использовать его на треть объёма ради сохранения ресурса и скорости ))
Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
Tyconcat
11:02
2 и 3 части - консольные багованные проекты. есть смысл тестировать процы в 1 части - в остальных ничего не имеет смысла. они на момент выхода летали с мыльной картинкой и коридорными локациями. можно...
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
Анатолий Кочин
11:02
Цена, честно сказать, дармовая. Отвыкли мы в Российской Федерации от адекватной ценовой политики.
Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
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