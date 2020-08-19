AMD решила, что в борьбе с конкурентами пора начать бряцать медалями
Недра профильного раздела сайта AMD пока не пополнились материалами, имеющими отношение к чипсету A520, зато к сезону оживления деловой активности, который в лучшие годы начинался в сентябре, компания уже подготовила новые рекламные баннеры. Объектами продвижения в данном случае являются центральные процессоры семейства Ryzen 3000 и видеокарты семейства Radeon RX 5000.
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Обе категории продуктов получили более 300 наград от специализированных СМИ, которым AMD сама доверяет и советует делать это и покупателям собственной продукции.
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Количество наград продолжает расти, поэтому AMD даже на пороге анонса преемников и не думает оспаривать актуальность видеокарт серии Radeon RX 5000 и центральных процессоров Ryzen третьего поколения.
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