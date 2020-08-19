Недра профильного раздела сайта AMD пока не пополнились материалами, имеющими отношение к чипсету A520, зато к сезону оживления деловой активности, который в лучшие годы начинался в сентябре, компания уже подготовила новые рекламные баннеры. Объектами продвижения в данном случае являются центральные процессоры семейства Ryzen 3000 и видеокарты семейства Radeon RX 5000.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

Обе категории продуктов получили более 300 наград от специализированных СМИ, которым AMD сама доверяет и советует делать это и покупателям собственной продукции.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Количество наград продолжает расти, поэтому AMD даже на пороге анонса преемников и не думает оспаривать актуальность видеокарт серии Radeon RX 5000 и центральных процессоров Ryzen третьего поколения.