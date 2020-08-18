От спада на серверном рынке NVIDIA спасут всевозможные чипы Ampere
Чем ближе квартальный отчёт NVIDIA, тем чаще звучат оптимистичные прогнозы прогнозы аналитиков. В конце концов, если даже SoftBank после годового перерыва решил опять вложиться в акции NVIDIA, прочие инвесторы в потенциал этого разработчика графических решений тоже должны поверить.
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Пока опрошенные Seeking Alpha эксперты сходятся во мнении, что ожидаемый спад спроса на серверные компоненты во втором полугодии NVIDIA сможет компенсировать хорошими объёмами продаж графических процессоров с архитектурой Ampere. Речь идёт не только об игровых решениях, часть которых дебютирует в начале сентября, а остальные могут быть представлены в первой половине октября. Относительная новизна серверных ускорителей семейства Ampere тоже будет подогревать спрос. Сейчас акции NVIDIA торгуются на уровне $476,78 за штуку, аналитики в своём большинстве прогнозируют рост курса до $500 и выше.
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