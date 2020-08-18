MediaTek готова подчиниться санкциям США, оставив Huawei без процессоров
Вчера американские санкции против Huawei и связанных с ней компаний были расширены, в результате чего китайский гигант утратил возможность получать любые компоненты, произведённые или разработанные с применением оборудования и технологий американского происхождения, а также программного обеспечения из США. MediaTek, который до этого рассматривался одним из главных «запасных» поставщиков процессоров после ухода со сцены HiSilicon, теперь оказался в не самом простом положении.
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Тайваньский разработчик мобильных процессоров давно сотрудничает с Huawei, но выпуском процессоров MediaTek занимается компания TSMC, которая в своей деятельности опирается на оборудование, программное обеспечение и технологии американских компаний. Стало быть, TSMC и MediaTek утрачивают возможность продолжить поставки процессоров последней для нужд Huawei. Как отмечает Nikkei Asian Review, официальные представители MediaTek заявили о проведении оценки возможных последствий введения новых правил экспортного контроля США, но признали, что компания будет следовать требованиям международного законодательства.
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В ближайшей перспективе новые правила не окажут существенного влияния на деятельность MediaTek, как заявили представители компании. Курс акций MediaTek на Тайваньской фондовой бирже успел снизиться на 9%. Сторонние эксперты утверждают, что Huawei в результате новой фазы американских санкций окажется отрезанной от многих других компонентов: дисплеев и датчиков изображения для камер, микросхем памяти и прочей специфической электроники, применяемой при изготовлении смартфонов.
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