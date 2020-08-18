Представители AnandTech уделили внимание и прямой трансляции с вступительной речью Раджи Кодури (Raja Koduri) на Hot Chips 2020, поэтому у нас появляется возможность понять, какие идеи оставил после себя в Intel известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller), покинувший штат компании задолго до начала мероприятия.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Как известно, боевому товарищу и бывшему начальнику Радже Кодури пришлось заменить на мероприятии Джима Келлера, сосредоточившись на обсуждении общих тенденций развития полупроводниковой отрасли. Разумеется, Intel не могла пройти стороной мимо многочисленных публикаций на тему «кончины закона Мура». Она даже иронично заявила, что количество людей, предсказывающих скорую смерть закона Мура, удваивается каждые два года.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Intel не отрицает, что в последние годы увеличивать производительность процессоров прежними темпами становится сложнее, но если с конца девяностых до недавних пор длилась «эра многоядерных процессоров», то сейчас компания вступает в «эру архитектур». Тактовые частоты она прежними темпами увеличивать давно не может, а вот плотность транзисторов – пытается, как и соотношение цены и быстродействия собственных продуктов.

Источник изображения: Intel, AnandTech

Джим Келлер в этой презентации всё равно упоминается за счёт своего высказывания о том, что дно ещё не достигнуто. Имеется в виду, что Intel сохраняет потенциал дальнейшего увеличения производительности компьютерных систем за счёт комплекса различных мероприятий. Это и более широкое применение GPU, и инновации на уровне транзисторов, но главное внимание уделяется передовым компоновочным решениям. Процессоры будут расти в высоту, становиться многослойными и многокристальными, планарная компоновка больше не будет определять темпы увеличения плотности размещения транзисторов.