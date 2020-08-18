Процессоры AMD Renoir изначально задумывались как шестиядерные
Недавние публикации на страницах индийских СМИ заставили весь мир поверить, что при разработке гибридных процессоров Renoir местные специалисты AMD играли решающую роль. Как отмечает AnandTech, трансляция AMD с Hot Chips 2020 хоть и не опровергла это утверждение полностью, но позволила узнать, что при создании этих процессоров были задействованы ресурсы восьми различных подразделений компании.
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Первоначально процессоры Renoir задумывались в качестве шестиядерных, но 7-нм технология TSMC позволила разместить восемь вычислительных ядер на ограниченной площади. Весь кристалл Renoir с 9,8 млрд транзисторов занимает не более 156 кв.мм. По сравнению с 12-нм процессорами Picasso, количество транзисторов почти удвоилось, а вот площадь кристалла удалось уменьшить на 25%.
Впрочем, увеличение количества вычислительных ядер до восьми штук заставило пойти на жертвы на других направлениях. Как мы знаем, пришлось ограничить объём кеш-памяти третьего уровня, а количество исполнительных блоков графической подсистемы уменьшилось с 11 до 8 штук. AMD смогла компенсировать это ограничение увеличенной частотой встроенной графики, поэтому на компромисс с точки быстродействия пойти не пришлось.
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