Недавние публикации на страницах индийских СМИ заставили весь мир поверить, что при разработке гибридных процессоров Renoir местные специалисты AMD играли решающую роль. Как отмечает AnandTech, трансляция AMD с Hot Chips 2020 хоть и не опровергла это утверждение полностью, но позволила узнать, что при создании этих процессоров были задействованы ресурсы восьми различных подразделений компании.

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Источник изображения: AMD, AnandTech

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Первоначально процессоры Renoir задумывались в качестве шестиядерных, но 7-нм технология TSMC позволила разместить восемь вычислительных ядер на ограниченной площади. Весь кристалл Renoir с 9,8 млрд транзисторов занимает не более 156 кв.мм. По сравнению с 12-нм процессорами Picasso, количество транзисторов почти удвоилось, а вот площадь кристалла удалось уменьшить на 25%.

Впрочем, увеличение количества вычислительных ядер до восьми штук заставило пойти на жертвы на других направлениях. Как мы знаем, пришлось ограничить объём кеш-памяти третьего уровня, а количество исполнительных блоков графической подсистемы уменьшилось с 11 до 8 штук. AMD смогла компенсировать это ограничение увеличенной частотой встроенной графики, поэтому на компромисс с точки быстродействия пойти не пришлось.