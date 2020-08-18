Появилось изображение, иллюстрирующее компоновку кристалла Intel Tiger Lake
Представители сайта Tom’s Hardware Guide оказались в числе свидетелей прямой трансляции Intel с Hot Chips 2020, но одно из описываемых ими откровений было сделано энтузиастом Locuza, который наложил на официальную фотографию кристалла процессора Intel Tiger Lake свои аннотации, объясняющие компоновку функциональных блоков.
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Встроенная графика Intel Xe-LP, относящаяся к поколению Gen12, обеспечивает двукратное увеличение производительности по сравнению с предшественницей, как утверждает разработчик. Соответственно, «транзисторный бюджет» на неё был потрачен немалый, профильный блок процессора занимает почти треть площади кристалла. На официальных диаграммах Intel упоминает только о процессорах Tiger Lake с четырьмя вычислительными ядрами. Об ассортименте моделей компания будет готова говорить только после официального анонса, который намечен на второе сентября.
Поддержка интерфейса PCI Express 4.0 позволяет Intel заявить, что процессоры Tiger Lake являются первыми в мире мобильными решениями с такой функцией. Дело в том, что процессоры AMD Renoir поддерживают только PCI Express 3.0, в этом отношении Intel удалось обогнать конкурента. В мобильные процессоры Tiger Lake заложена и поддержка LPDDR5-5400, но первые серийные модели наверняка будут довольствоваться LPDDR4-4267.
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