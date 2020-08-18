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Процессоры Intel Ice Lake-SP поднимут удельную производительность на 18%

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Компания Intel, которая выступила самым активным по суммам вложений спонсором Hot Chips 2020, это мероприятие открывала презентацией, посвящённой серверным процессорам Ice Lake-SP. Представители сайта AnandTech следили за ходом трансляции, их импровизированная стенограмма позволила подтвердить ранее известную из неофициальных источников информацию.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Прежде всего, эти процессоры получат по 28 ядер на кристалле. Сами кристаллы будут изготавливаться Intel по 10-нм технологии, идентичной используемой при производстве мобильных процессоров Ice Lake. То есть, в новой классификации Intel это 10-нм техпроцесс первого поколения, тогда как неудачные мобильные процессоры Cannon Lake относились к «нулевому» поколению. Напомним, что в этом квартале на рынок выйдут мобильные 10-нм процессоры Tiger Lake, которые изготавливаются по литографии второго поколения. В старом варианте это техпроцесс «10 нм++», в новой классификации – «SuperFin».

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Архитектура вычислительных ядер Sunny Cove тоже роднит серверные процессоры Ice Lake-SP с мобильными Ice Lake. В серверном исполнении появляется поддержка PCI Express 4.0 и восьмиканальной памяти типа DDR4, а также новых наборов команд. Удельное быстродействие процессоров Ice Lake-SP должно увеличиться на 18% по сравнению с Cascade Lake. Формальный дебют процессоров первого семейства должен состояться до конца текущего года.

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Теги

intel xeon ice lake pci express 4.0 ice lake-sp
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Kopcheniy
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А то, что до конца года выйдет Zen 3, который также предложит рост IPC на 10-15%, вы конечно же забыли?
Процессоры Intel Ice Lake-SP поднимут удельную производительность на 18%
Blakis
09:06
Те кто сидит на 5 серии обновят до такого же эконома только поновей. Увы.
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Sergei Svinobaklan
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Давай, Китай дальше кидай Чтобы никаких тайваньцев пиндосозависимых Вы сможете
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Kopcheniy
09:03
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