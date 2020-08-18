Было бы удивительно, если Intel для своих докладов на конференции Hot Chips 2020 не стала использовать тот материал, с которым выступала на собственном мероприятии Architecture Day. Как поясняет сайт AnandTech, следивший за событиями минувшей ночи (в США в это время был день), на Hot Chips компания Intel немного расширила свой рассказ о графических решениях семейства Xe-HP, которые будут применяться для ускорения вычислений в серверном сегменте.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Как известно, на одной подложке EMIB смогут объединяться до четырёх кристаллов с вычислительными ядрами. Двухкристальный вариант Раджа Кодури (Raja Koduri) уже демонстрировал ранее на своей странице в Twitter, на Hot Chips в его руке ещё раз мелькнул четырёхкристальный вариант Xe-HP характерной квадратной формы.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Эти ускорители будут комплектоваться памятью типа HBM2e, производством непосредственно кристаллов по передовой версии 10-нм технологии (Enhanced SuperFin) займётся сама компания Intel. Как вы можете помнить, для производства игровых решений Xe-HPG и компонентов ускорителей Xe-HPC (Ponte Vecchio) компания будет активно привлекать подрядчиков.