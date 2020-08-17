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Японские производители химикатов перебираются поближе к тайваньским клиентам

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Оборудование и материалы, применяемые в литографическом производстве – это те категории продукции, в которых японские компании пока удерживают солидную долю рынка, хотя корейские и китайские конкуренты пытаются их теснить в свете развития национальной производственной базы в соответствующих странах. Как отмечает Nikkei Asian Review, стремление японских поставщиков удержать свои позиции заставляет их открывать производственные предприятия на Тайване, в непосредственной близости от основных клиентов.

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Источник изображения: Associated Press

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В частности, компания Mitsubishi Chemical объявила о готовности построить в следующем году предприятие на Тайване, которое бы занималось производством омывающего раствора, применяемого при обработке кремниевых пластин. В строительство предприятия будет вложено около $9,4 млн, а его запуск позволит Mitsubishi Chemical увеличить объёмы выпуска профильных химикатов в полтора раза. Компания уже запустила на Тайване предприятие по выпуску специализированной ленты, применяемой при производстве полупроводниковых изделий. Японская Hitachi Chemical последовала примеру конкурента, запустив предприятие на Тайване.

Наличие локализованных смежных производств позволит TSMC с большей уверенностью смотреть в будущее, поскольку пандемия показала, насколько уязвимыми могут быть сложившиеся логистические цепочки.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc mitsubishi
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