UMIDIGI BISON представлен официально: Helio P60, 48-Мп Quad-камера Sony, защита IP68/IP69K и аккумулятор на 5000 мА*ч
Китайская компания UMIDIGI анонсировала первый смартфон серии BISON с одноимённым названием. Модель первого поколения может похвастаться защищённым корпусом и Quad-камерой, венцом которой выступает 48-мегапиксельный датчик изображения от Sony.
UMIDIGI BISON оборудован четырёхмодульным блоком, который установлен в левом верхнем углу тыльной стороны и выступает над её плоскостью. Главный модуль представлен 48-мегапиксельной матрицей типа ½ дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Это сенсор используется во многих флагманских смартфонах, включая модель 2020 года OnePlus 8. Апертура объектива – f/1,79.
В модуле на 16 Мп установлена ультраширокоугольная оптика с углом захвата 120 градусов. Также в состав основной камеры входят два 5-мегапиксельных датчика изображения. Их целью является макросъёмка и размытие фона при съёмке в портретном режиме. На лицевой стороне установлена 24-мегапиксельная фронтальная от Sony для любителей делать селфи. Модуль получил пять линз, а диафрагма составляет f/2.
Корпус UMIDIGI BISON имеет защиту по стандартам IP68 и IP69K. Модель можно погружать под воду на полчаса на глубину до 150 см. Кроме того она не боится пыли, грязи и песка, а также может функционировать при температуре до +80 градусов без потери в производительности.
На корпусе смартфона есть две дополнительные кнопки помимо клавиши питания и сдвоенной клавиши управления уровнем громкости. На правом торце находится кнопка для спуска затвора камеры время подводной съёмки. Слева обосновались сканер отпечатков пальцев и клавиша SOS. Обе кнопки настраиваемые, поэтому на нажатие можно задать выполнение других действий.
UMIDIGI BISON оборудован 6,3-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Сенсор реагирует на нажатия в перчатках при активации соответствующего режима в настройках. Матрицу, которая имеет разрешение Full HD+, прикрывает стекло Gorilla Glass от компании Corning.
Сердцем смартфона выступает 8-ядерный мобильный процессор Helio P60 с частотой 2,0, ГГц. Однокристальная система объединяет CPU с ядрами Cortex-A73/A53 и графический ускоритель Mali-G72 MP3. GPU трудится на частоте 800 Гц. Изделие изготовлено по 12-нанометровому технологическому процессу.
Под капотом UMIDIGI BISON установлено 6 ГБ двухканальной оперативной памяти типа LPDDR4x. Подсистема хранения информации представлена встроенным накопителем UFS 2.1 на 128 ГБ. За питание в смартфоне отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 18-ваттной проводной подзарядки, а пыл процессора при больших нагрузках остужает система жидкостного охлаждения.
Новинка поддерживает 4G и работает под управлением операционной системы Android 10. Корпус имеет габаритные размеры 162,5 х 79,9 х 12,8 мм, а масса смартфона составляет 250 граммов. Также на борту есть симметричный порт USB-C, адаптеры Bluetooth / Wi-Fi и модуль GPS. Покупателям модель доступна в расцветках Cyber Yellow и Lava Orange.
Китайская компания пока что официально не объявила стоимость и дату старта продаж UMIDIGI BISON на мировом рынке. При этом новинка уже появилась на AliExpress. Ожидается, что цена смартфона составит менее 250 долларов.
В завершение напомним, что компания проводит розыгрыш десяти моделей UMIDIGI A7. С деталями конкурса вы можете ознакомиться на официальном сайте китайского производителя по этой ссылке.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила