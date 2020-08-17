На страницах издания Oregon Live нередко появляются материалы, инспирированные присутствием в этом американском штате предприятий и исследовательских лабораторий Intel. Общая численность персонала на объектах компании в штате достигает 21 тысячи человек, это внушительное значение даже для Intel, не говоря уже об Орегоне.

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Источник изображения: Intel

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Кейван Эсфарджани (Keyvan Esfarjani), которому после недавних перестановок в руководстве Intel поручено курировать производственную деятельность компании, в начале августа обратился с посланием к сотрудникам, в котором подчеркнул, что интеграция производства и разработки процессоров в одной структуре является важным конкурентным преимуществом Intel. Наличие собственных предприятий позволяет компании управлять как структурой поставок, так и объёмами производства.

Текущие трудности действующее руководство считает временными, призывая сотрудников Intel не сомневаться в победе компании над конкурентами. В качестве примера краткосрочного успеха приводится экспансия производства 10-нм продуктов, которая продвигается с опережением январского графика на 20%.