Цены на память продолжат снижаться и в следующем полугодии
Горькие для производителей памяти, но отрадные для потребителей новости приносит ресурс DigiTimes. По словам тайваньских источников, в четвёртом квартале цены на микросхемы памяти типа DRAM и NAND последовательно снизятся в среднем на 10%, но это будет только началом более длительного тренда.
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Производители ноутбуков, по мнению первоисточника, не смогут успокоиться до конца года, и будут закупать память в количествах, превышающих текущую потребность. В дальнейшем спрос на память будет падать, а вместе с этим снизятся и цены. Виновниками такой динамики будут производители серверного оборудования и ноутбуков, которые с начала пандемии активно формировали запасы памяти на случай перебоев с поставками. Излишки на складах и вызвали снижение цен на микросхемы памяти уже в середине года.
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