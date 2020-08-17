Процессоры IBM POWER10 выпускаются по 7-нм технологии компанией Samsung
Пусть в этом году конференция Hot Chips и не проходит в привычном формате, корпорацию IBM это не остановило, и анонс процессоров семейства POWER10 состоялся на этой неделе. Эти серверные процессоры найдут применение в профильных системах IBM, а их выпуском по 7-нм технологии займётся компания Samsung Electronics.
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IBM многие годы располагала собственными производственными мощностями, активно помогая осваивать новые литографические технологии сперва AMD, а потом и GlobalFoundries. Последняя в итоге и осталась обладателем последних предприятий IBM по выпуску процессоров, но с условием снабжать прежнего владельца профильной продукцией на протяжении десяти лет. Отказ GlobalFoundries от освоения 7-нм технологии поставил IBM в затруднительное положение, но подрядчик нашёлся в лице Samsung, и теперь процессоры POWER10 компания с гордостью именует своими первыми 7-нм изделиями.
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Кстати, первым клиентам процессоры IBM POWER10 достанутся только во второй половине следующего года, поэтому текущий анонс можно считать формальным. Площадь кристалла нового процессора IBM не уточняет, но указывает, что на куске кремния размером с почтовую марку размещается 18 млрд транзисторов. Процессоры POWER10 поддерживают передовые функции шифрования данных и защиты информации при работе с виртуальными машинами, работают с системами искусственного интеллекта и позволяют разделять доступ к памяти, установленной в одном кластере.
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