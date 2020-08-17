Выпуском игровых графических процессоров Intel по 6-нм технологии займётся TSMC
Неделю китайский сайт IT Home решил начать с громкого заявления о готовности TSMC принять заказы на изготовление игровых графических решений Intel по 6-нм технологии в следующем году. На прошлой неделе Intel дала понять, что семейство игровых графических процессоров Xe-HPG будет выпускаться силами стороннего подрядчика.
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Уже к концу текущего года TSMC будет готова начать массовый выпуск первых 6-нм продуктов. От 7-нм техпроцесса эта технология будет отличаться одним дополнительным слоем с использованием EUV-литографии, а также увеличенной на 18% плотностью размещения транзисторов. Если производство графических процессоров Intel Xe-HPG начнётся в следующем году, то 6-нм технология TSMC для этого вполне подойдёт. «На стороне» будут изготавливаться и некоторые компоненты ускорителей вычислений Ponte Vecchio, но они появятся позже игровых решений.
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