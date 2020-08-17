Cubot Note 20 Pro представлен официально – Helio P60, 128 ГБ памяти, Quad-камера и аккумулятор на 4200 мА*ч за 100 долларов
Китайская компания Cubot анонсировала новый доступный смартфон. Модель называется Cubot Note 20 Pro. Её фишками являются хорошая производительность, Quad-камера и невысокая стоимость. В конце месяца новинка появится на рынке по цене 100 долларов.
Cubot Note 20 Pro оборудован 6,5-дюймовой панелью формата Full HD+ с небольшим каплевидным вырезом вверху. Матрица IPS занимает 90,3% лицевой стороны смартфона и отличается точной цветопередачей. В вырезе установлена фронтальная камера с 8-мегапиксельным датчиком изображения и поддержкой технологии искусственного интеллекта.
Задник содержит большую круглую площадку, которая имеет четырёхмодульный блок основной камеры. Разрешение главного модуля составляет 12 Мп. В его основе лежит матрица Sony IMX486. Также в состав устройство вошёл датчик изображения Sony IMX350 на 20 Мп, который ранее в своих флагманах использовала компания Google. Основная камера тоже поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта и может распознавать сценарии съёмки для автоматической настройки параметров экспозиции.
Вычислительным центром в Cubot Note 20 Pro выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio P60 или MT6771. Мобильный процессор работает в паре с 6 ГБ оперативки. Подсистема хранения данных представлена встроенным флеш-накопителем на 128 ГБ. Мощностей аппаратной платформы хватит и для работы, и для игр.
За питание отвечает интегрированный аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч. Здесь без алгоритмов искусственного интеллекта тоже не обошлось. ИИ продлевает время автономной работы и срок службы батареи. В обычном режиме использования проработать смартфон может на полном заряде полный день. Функционирует модель под управлением стоковой версии операционной системы Android 10. Дополнительных программных оболочек, которые используют большую часть оперативной памяти, не предусмотрено.
Под капотом Cubot Note 20 Pro установлен чип NFC с поддержкой технологии Google Pay для бесконтактной оплаты в ресторанах, кафе и других местах. Новинку также наделили стандартным разъёмом для наушников, симметричным разъёмом USB Type-C и предлагается в зелёной, чёрной, синей цветовых вариациях.
Рекомендованная стоимость Cubot Note 20 Pro составила 120 долларов. Старт продаж на AliExpress запланирован на 24 августа текущего года. Первая 1000 покупателей сможет купить смартфон за 100 долларов. Уже сейчас модель можно добавить в корзину, чтобы не пропустить скидку.
В завершение добавим, что китайская компания даёт шанс всем желающим получить Cubot Note 20 Pro совершенно бесплатно. Производитель разыгрывает десять смартфонов на своём официальном сайте. С условиями конкурса вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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