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Cubot C30 представлен официально – Helio P60, аккумулятор на 4200 мА*ч и до 256 ГБ памяти по цене от 150 долларов

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Китайская компания Cubot через несколько дней начнёт продажи двух доступных смартфонов. Один из них называется Cubot C30. Это представитель среднебюджетного уровня, который может похвастаться большим дисплеем, хорошей платформой и неплохими камерами.

Cubot C30 имеет тонкий корпус и стильный дизайн. Спереди установлен дисплей диагональю 6,4 дюйма, а на тыльной панели обосновалась квадратная площадка с четырьмя большими объективами и светодиодной вспышкой в центре. Задник смартфона может быть исполнен в матовом зелёном цвете или в глянцевом чёрном.

Новинка оснащена Full HD+ панелью. Сердцем Cubot C30 выступает 12-нанометровая SoC MediaTek Helio P60, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. Однокристальная система работает на максимальной частоте 2,0 ГГц. В зависимости от модификации вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ или 256 ГБ. Подсистема питания представлена несъёмной батареей, ёмкость которой составляет 4200 мА*ч. Работает Cubot C30 под управлением операционной системы Android 10 без дополнительных программных надстроек.

Основная камера получила главный модуль с матрицей Samsung S5KGM1 с 48-мегапиксельным разрешением. В ультраширокоугольной камере установлен 16-мегапиксельный датчик изображения. Также в состав камеры входят 5-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Смартфон поддерживает интеллектуальные функции, которые позволяют получать более яркие и насыщенные снимки. Разрешение фронтальной камеры в Cubot C30 составляет 32 Мп. Она тоже получила поддержку алгоритмов искусственного интеллекта.



Новинка поддерживает USB On-The-Go, несёт на борту адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi, а также может похвастаться чипом NFC с поддержкой технологии бесконтактной оплаты Google Pay. Кроме того, на борту есть навигационный модуль GPS.

Стоимость смартфона стартует с отметки 170 долларов. Начало продаж запланировано на 24 августа нынешнего года. Модель будет доступна на торговой площадке AliExpress. Первая 1000 покупателей сможет приобрести Cubot C30 по цене 150 долларов в модификации со 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость версии с накопителем удвоенной вместимостью составит 179 долларов.

На официальном сайте китайская компания разыграет десять смартфонов. Как получить Cubot C30 бесплатно, вы можете узнать, ознакомившись с правилами конкурса по этой ссылке.
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