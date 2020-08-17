Cubot C30 представлен официально – Helio P60, аккумулятор на 4200 мА*ч и до 256 ГБ памяти по цене от 150 долларов
Китайская компания Cubot через несколько дней начнёт продажи двух доступных смартфонов. Один из них называется Cubot C30. Это представитель среднебюджетного уровня, который может похвастаться большим дисплеем, хорошей платформой и неплохими камерами.
Новинка оснащена Full HD+ панелью. Сердцем Cubot C30 выступает 12-нанометровая SoC MediaTek Helio P60, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. Однокристальная система работает на максимальной частоте 2,0 ГГц. В зависимости от модификации вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ или 256 ГБ. Подсистема питания представлена несъёмной батареей, ёмкость которой составляет 4200 мА*ч. Работает Cubot C30 под управлением операционной системы Android 10 без дополнительных программных надстроек.
Основная камера получила главный модуль с матрицей Samsung S5KGM1 с 48-мегапиксельным разрешением. В ультраширокоугольной камере установлен 16-мегапиксельный датчик изображения. Также в состав камеры входят 5-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Смартфон поддерживает интеллектуальные функции, которые позволяют получать более яркие и насыщенные снимки. Разрешение фронтальной камеры в Cubot C30 составляет 32 Мп. Она тоже получила поддержку алгоритмов искусственного интеллекта.
Новинка поддерживает USB On-The-Go, несёт на борту адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi, а также может похвастаться чипом NFC с поддержкой технологии бесконтактной оплаты Google Pay. Кроме того, на борту есть навигационный модуль GPS.
Стоимость смартфона стартует с отметки 170 долларов. Начало продаж запланировано на 24 августа нынешнего года. Модель будет доступна на торговой площадке AliExpress. Первая 1000 покупателей сможет приобрести Cubot C30 по цене 150 долларов в модификации со 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость версии с накопителем удвоенной вместимостью составит 179 долларов.
На официальном сайте китайская компания разыграет десять смартфонов. Как получить Cubot C30 бесплатно, вы можете узнать, ознакомившись с правилами конкурса по этой ссылке.
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