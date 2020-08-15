В отсутствие Джима Келлера (Jim Keller) в штате Intel его теперь уже бывшему соратнику Радже Кодури (Raja Koduri) приходится выступать не только на корпоративных мероприятиях Intel для партнёров, клиентов и инвесторов, но и на отраслевых мероприятиях типа Hot Chips. Последнее начнёт свою работу на следующей неделе, и Кодури со страниц Twitter уже пояснил, что его доклад будет охватывать широкий спектр тем от атомарных структур полупроводниковых изделий до программирования на языке Python.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

реклама

Тем временем, он готов поделиться несколькими экземплярами футболок с изображением «Intel SuperFin» и девизом «No Transistor Left Behind» со своей аудиторией в Twitter. Судя по всему, планируется какой-то розыгрыш или конкурс. В отличие от амуниции AMD, которую можно купить в сувенирной лавке, Intel иногда пытается раздавать «униформу» безвозмездно, но только тем, кто этого заслужил.