Раджа Кодури пообещал поделиться фирменными футболками Intel с подписчиками
В отсутствие Джима Келлера (Jim Keller) в штате Intel его теперь уже бывшему соратнику Радже Кодури (Raja Koduri) приходится выступать не только на корпоративных мероприятиях Intel для партнёров, клиентов и инвесторов, но и на отраслевых мероприятиях типа Hot Chips. Последнее начнёт свою работу на следующей неделе, и Кодури со страниц Twitter уже пояснил, что его доклад будет охватывать широкий спектр тем от атомарных структур полупроводниковых изделий до программирования на языке Python.
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Тем временем, он готов поделиться несколькими экземплярами футболок с изображением «Intel SuperFin» и девизом «No Transistor Left Behind» со своей аудиторией в Twitter. Судя по всему, планируется какой-то розыгрыш или конкурс. В отличие от амуниции AMD, которую можно купить в сувенирной лавке, Intel иногда пытается раздавать «униформу» безвозмездно, но только тем, кто этого заслужил.
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