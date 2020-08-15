Поддержка PCI Express 4.0 новыми видеокартами NVIDIA может создать проблемы для Intel
Ресурс Gamers Nexus в своём новом видеоролике затронул интересную тему возможного влияния дебюта игровых видеокарт NVIDIA Ampere на бизнес компании Intel. Первоисточник предполагает, что игровые видеокарты с архитектурой Ampere тоже получат поддержку PCI Express 4.0, как и родственный серверный ускоритель вычислений.
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Видеокарты NVIDIA имеют более высокое распространение, они будут сильнее влиять на рынок игровых комплектующих, и вот здесь Intel сталкивается с щекотливой ситуацией – у неё просто нет настольных платформ, готовых гарантировать поддержку PCI Express 4.0. Предполагалось, что эту возможность принесут процессоры семейства Rocket Lake-S, и для её реализации даже сгодятся некоторые материнские платы на базе набора логики Intel Z490. Но к сентябрю Intel в этом смысле предложить будет нечего, а коробки новых видеокарт NVIDIA наверняка будут особо выделять поддержку PCI Express 4.0.
Естественно, новые видеокарты смогут работать в режиме совместимости с PCI Express 3.0, и говорить о заметном приросте быстродействия при переходе на PCI Express 4.0 наверняка можно будет только в исключительных случаях, но это в большей степени маркетинговая проблема, чем техническая. Intel опасается, что те энтузиасты, которые решат, что без PCI Express 4.0 потенциал новых видеокарт NVIDIA раскрыть будет нельзя, предпочтут приобрести процессоры AMD и материнские платы для них.
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