Ресурс Gamers Nexus в своём новом видеоролике затронул интересную тему возможного влияния дебюта игровых видеокарт NVIDIA Ampere на бизнес компании Intel. Первоисточник предполагает, что игровые видеокарты с архитектурой Ampere тоже получат поддержку PCI Express 4.0, как и родственный серверный ускоритель вычислений.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Источник изображения: Gamers Nexus

реклама

Видеокарты NVIDIA имеют более высокое распространение, они будут сильнее влиять на рынок игровых комплектующих, и вот здесь Intel сталкивается с щекотливой ситуацией – у неё просто нет настольных платформ, готовых гарантировать поддержку PCI Express 4.0. Предполагалось, что эту возможность принесут процессоры семейства Rocket Lake-S, и для её реализации даже сгодятся некоторые материнские платы на базе набора логики Intel Z490. Но к сентябрю Intel в этом смысле предложить будет нечего, а коробки новых видеокарт NVIDIA наверняка будут особо выделять поддержку PCI Express 4.0.

Естественно, новые видеокарты смогут работать в режиме совместимости с PCI Express 3.0, и говорить о заметном приросте быстродействия при переходе на PCI Express 4.0 наверняка можно будет только в исключительных случаях, но это в большей степени маркетинговая проблема, чем техническая. Intel опасается, что те энтузиасты, которые решат, что без PCI Express 4.0 потенциал новых видеокарт NVIDIA раскрыть будет нельзя, предпочтут приобрести процессоры AMD и материнские платы для них.