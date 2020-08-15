На отчётном квартальном мероприятии глава SoftBank признал, что действительно подумывает о продаже всей компании ARM или хотя бы части её активов, но в качестве альтернативы может и ускорить возвращение акций британского холдинга на биржу. Британское издание The Evening Standard теперь утверждает, что до конца лета NVIDIA может договориться о покупке ARM, став её единственным владельцем.

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Источник изображения: ARM

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Слухи на эту тему возникают уже не первый раз, но британские СМИ оправдывают возвращение к ним спецификой хода переговоров. Утверждается, что первоначально нанятые SoftBank консультанты Goldman Sachs пытались привлечь к покупке ARM компанию Apple, но та не проявила интереса к сделке. Затем активы ARM попытались «сосватать» консорциуму из трёх компаний, в который входила не только NVIDIA, но также Qualcomm и Samsung. К настоящему времени интерес к активам разработчика процессорных архитектур сохранила только NVIDIA.

Цена вопроса не так уж мала. Если SoftBank четыре года назад потратил на покупку ARM около $32 млрд, то теперь японская сторона хочет получить от NVIDIA уже $52 млрд. Свободных средств в таком количестве у NVIDIA нет, она лишь недавно завершила крупнейшее в своей истории поглощение, купив израильскую компанию Mellanox. Как уже отмечалось ранее, NVIDIA может передать SoftBank в счёт оплаты сделки часть своих акций. У антимонопольных органов многих стран, где компании NVIDIA и ARM реализуют свою продукцию, могут возникнуть вопросы к такой сделке, поэтому нельзя исключать, что британский таблоид просто распространяет не совсем достоверную информацию.