Ryzen 9 3900XT под жидким гелием обновил рекорд HWBot x265 4K на частоте 5624 МГц
Жидкий гелий – это не такой уж часто используемый способ охлаждения компьютерных компонентов при экстремальном разгоне. Да, он обеспечивает более низкие температуры по сравнению с жидким азотом, но работать с ним гораздо сложнее, а самое главное – он существенно дороже. Это не остановило китайского энтузиаста Takukou, который продолжил недавние эксперименты с Ryzen 9 3900XT, но уже перешёл от жидкого азота к жидкому гелию.
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Во всяком случае, об этом говорится в аннотации к записи на страницах HWBot, каких-либо специфических для конкретного эксперимента иллюстраций автор не приводит. Предполагается, что жидкий гелий позволил разогнать процессор Ryzen 9 3900XT до 5624 МГц с сохранением активности двенадцати ядер и 24 потоков, и это обеспечило достижение результата в 34,26 кадров в секунду в тесте HWBot x265 4K. Первое место было занято не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами.
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