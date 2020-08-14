Через пять лет Phison планирует стать лидером рынка
Как отмечает ресурс DigiTimes, глава и основатель Phison Electronics Хейнсен Пуа (Khein-Seng Pua) ставит перед этим разработчиком контроллеров для SSD весьма амбициозные задачи на ближайшие пять лет. Во-первых, компания должна перейти с 28-нм техпроцесса на 7-нм техпроцесс, хотя от неё в этом смысле потребуется лишь согласовать свои разработки с производственными возможностями TSMC. Во-вторых, Phison рассчитывает к 2025 году выбиться в лидеры в своём сегменте рынка.
реклама
реклама
Не исключено, что содействие в этом компании Phison окажут китайские клиенты, среди которых уже числится компания YMTC – лидирующий китайский производитель микросхем твердотельной памяти, который уже начал выпускать под собственной маркой твердотельные накопители для местного рынка. Во всяком случае, Phison не исключает, что в следующем году китайские клиенты будут формировать весомую часть выручки компании.
В суровом настоящем Phison отмечает резкий рост спроса на контроллеры с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0. В клиентском сегменте всё не так просто – во втором квартале выручка последовательно сократилась на 15,6% из-за пандемии, которая снизила спрос на контроллеры для SSD в потребительском секторе.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила