Как отмечает ресурс DigiTimes, глава и основатель Phison Electronics Хейнсен Пуа (Khein-Seng Pua) ставит перед этим разработчиком контроллеров для SSD весьма амбициозные задачи на ближайшие пять лет. Во-первых, компания должна перейти с 28-нм техпроцесса на 7-нм техпроцесс, хотя от неё в этом смысле потребуется лишь согласовать свои разработки с производственными возможностями TSMC. Во-вторых, Phison рассчитывает к 2025 году выбиться в лидеры в своём сегменте рынка.

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Источник изображения: Phison

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Не исключено, что содействие в этом компании Phison окажут китайские клиенты, среди которых уже числится компания YMTC – лидирующий китайский производитель микросхем твердотельной памяти, который уже начал выпускать под собственной маркой твердотельные накопители для местного рынка. Во всяком случае, Phison не исключает, что в следующем году китайские клиенты будут формировать весомую часть выручки компании.

В суровом настоящем Phison отмечает резкий рост спроса на контроллеры с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0. В клиентском сегменте всё не так просто – во втором квартале выручка последовательно сократилась на 15,6% из-за пандемии, которая снизила спрос на контроллеры для SSD в потребительском секторе.