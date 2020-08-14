AMD предлагает украсить своими знаками отличия лацкан пиджака
Компания AMD в своём интернет-магазине фанатской атрибутики начала предлагать знаки отличия для тех ценителей её талантов, которые ведут неравный бой с идеологическими оппонентами не только в полевой униформе, но и в парадной. В последнем случае готовых доказать свою лояльность общему делу клиентов призывают приобрести за $19 набор из шести металлических значков для крепления на лацкан пиджака.
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Сюжеты охватывают четыре основных вида продукции: видеокарты AMD Radeon, процессоры Ryzen, EPYC и Ryzen Threadripper. Имеется один значок с логотипом AMD, создатели YouTube-шоу The Bring Up тоже удостоились отдельного значка. Подобный реверанс наверняка объясняется тем, что производитель сувенирной продукции, продаваемой на сайте, тоже располагается в Остине, штат Техас, где снимаются сюжеты этого шоу.
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