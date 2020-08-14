Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD предлагает украсить своими знаками отличия лацкан пиджака

+
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

Компания AMD в своём интернет-магазине фанатской атрибутики начала предлагать знаки отличия для тех ценителей её талантов, которые ведут неравный бой с идеологическими оппонентами не только в полевой униформе, но и в парадной. В последнем случае готовых доказать свою лояльность общему делу клиентов призывают приобрести за $19 набор из шести металлических значков для крепления на лацкан пиджака.

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

Сюжеты охватывают четыре основных вида продукции: видеокарты AMD Radeon, процессоры Ryzen, EPYC и Ryzen Threadripper. Имеется один значок с логотипом AMD, создатели YouTube-шоу The Bring Up тоже удостоились отдельного значка. Подобный реверанс наверняка объясняется тем, что производитель сувенирной продукции, продаваемой на сайте, тоже располагается в Остине, штат Техас, где снимаются сюжеты этого шоу.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD предлагает украсить своими знаками отличия лацкан пиджака
+
А нам всё равно: презентация Intel не смогла остановить падение курса акций компании
10
Все ближайшие графические новинки Intel встретились в одной таблице
+
Процессоры Intel Alder Lake назначены идеологическими преемниками Lakefield
3
Кристалл первого серверного GPU марки Intel оказался достаточно компактным
3
Многокристальные графические решения Intel будут применяться в серверном сегменте
+

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 113
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 28
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
99
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
110
Фэйл при попытке сборки ПК из 100% железа не-китайских брендов
50
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
69
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
28
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
11
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
2

Сейчас обсуждают

GlamOtrip
10:49
Ах ты нацист по фамилии Фелшер (Абрам Моисеевич))
Фэйл при попытке сборки ПК из 100% железа не-китайских брендов
X-Hunter777
10:49
Купила бабушке в начале года ноут этой линейки, модель чуть попроще, с ssd 128 гб, hdd 1 тб и ОЗУ 8 гб. В этой самой сети покупала, см. ваш скриншот. Скидки неплохие у них были к 23 февраля. Заводской...
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
Benver
10:48
+ 1
А нам всё равно: презентация Intel не смогла остановить падение курса акций компании
Dm 0_o
10:47
а я продолжаю покупать акции интел. не рекомендую никому. на свой страх и риск
А нам всё равно: презентация Intel не смогла остановить падение курса акций компании
ОвEрКл0keРс
10:45
Когда просто сидишь на мопЭде без колёс шлем не требуется.
А нам всё равно: презентация Intel не смогла остановить падение курса акций компании
ShadowTM
10:42
Это не скол, это особенности техпроцесса)
Кристалл первого серверного GPU марки Intel оказался достаточно компактным
Wolf Lot
10:42
Где g4600 gtx 1050 ti ?)
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
ShadowTM
10:41
Переход специалистов из AMD в Intel поднимает средний уровень профессионализма. В обеих компаниях.
А нам всё равно: презентация Intel не смогла остановить падение курса акций компании
Yevgen Maltsev
10:39
Есть пределы дойки пк бояр по стоимости :)
PCWelt.de сообщает о 50% превосходстве RTX 3090 над RTX 2080Ti
mimigen
10:38
Как говорит наш особо плодовитый автор, если вероятность события составит даже одну миллионную процента - это уже вполне себе вероятность и это инфоповод для создания "новости".
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем