Вчерашняя презентация Intel дала много текстового материала для новостей, но некоторые моменты нужно именно визуализировать, чтобы запомнить стратегические планы компании на текущий период. Мы уже отмечали вчера, что на слайде Intel процессоры Alder Lake сопоставляются с Lakefield, которые нашли ограниченное применение в мобильном сегменте через многие месяцы после формального анонса. Процессоры Lakefield были представлены ещё в конце прошлого года, а ноутбук на их основе стал доступен для заказа только этим летом.

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Источник изображения: Intel

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Intel подчёркивает, что процессоры Alder Lake позаимствуют у Lakefield не только гибридную архитектуру с двумя типами вычислительных ядер, но и пространственную компоновку Foveros.

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Источник изображения: Intel

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Дебют процессоров Alder Lake намечен на вторую половину 2021 года, они будут применяться как в настольном, так и в мобильном сегменте. По словам представителей Intel, в процессорах Alder Lake появится усовершенствованный блок диспетчеризации нагрузки, что позволит обеспечить плавное перераспределение потоков между ядрами.