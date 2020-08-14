Кристалл первого серверного GPU марки Intel оказался достаточно компактным
Мероприятие Intel Architecture Day 2020 вчера во второй половине дня вышло из тени, а потому заранее подготовленные для СМИ материалы начали дополняться общедоступными. Среди них нам удалось обнаружить фото первого дискретного графического процессора Intel серии Xe для серверного применения.
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Судя по вчерашним презентациям, речь идёт о продукте с условным обозначением SG1 – это ближайший родственник мобильного Intel DG1, который по своему быстродействию сопоставим со встроенной графикой процессоров Tiger Lake. Специфика серверного применения заключается в том, что на одной плате могут объединяться до четырёх таких графических процессоров. В их задачи будет входить обработка потокового видео и работа в системах для «облачного гейминга». Сам графический процессор выпускается по 10-нм технологии, его поставки должны начаться в текущем году.
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