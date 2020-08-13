На мероприятии Intel Architecture Day 2020 специалисты компании рассказали, какие компоненты ускорителей вычислений Ponte Vecchio будут выпускаться самостоятельно, а с какими помогут подрядчики. Напомним, что на квартальной отчётной конференции руководство Intel признало, что ставит вопрос о переносе одного из компонентов Ponte Vecchio на конвейер подрядчика. Первоначально ожидалось, что Ponte Vecchio станет первым серийным 7-нм продуктом Intel, но использование многокристальной компоновки позволяет вольно трактовать этот статус даже сейчас, когда стало известно о задержке с внедрением 7-нм технологии.

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Источник изображения: Intel

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Как выясняется, некий базовый кристалл для Ponte Vecchio компания Intel будет выпускать по версии 10-нм технологии, знакомой по мобильным процессорам Tiger Lake («простой» SuperFin). Вычислительные ядра расположатся на кристаллах, которые Intel будет выпускать по технологии следующего поколения, но при этом вторым поставщиком станет кто-то из подрядчиков компании. Именно эти кристаллы должны были обеспечить ускоритель Ponte Vecchio званием первого серийного 7-нм продукта компании.

Кристалл с контроллерами интерфейсов будет выпускаться на стороне, технология изготовления не уточняется. Память типа Rambo Cache будет сходить с конвейера Intel, причём при её производстве будет применяться улучшенная версия 10-нм технологии (Enhanced SuperFin). Ожидается, что её же Intel будет использовать для производства клиентских процессоров Alder Lake, серверных ускорителей вычислений Xe-HP, а также серверных процессоров Sapphire Rapids, которые появятся во второй половине 2021 года.

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Ближайшие графические премьеры дискретного сегмента, которые появятся до конца текущего года (SG1 и DG1), разделят с Tiger Lake версию 10-нм технологии SuperFin. Игровые дискретные продукты Xe-HPG, которые выйдут в следующем году, будут выпускаться партнёрами Intel по неизвестной литографической технологии.