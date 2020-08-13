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Многокристальные графические решения Intel будут применяться в серверном сегменте

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Мероприятие Intel Architecture Day 2020 позволило понять, что компания готова использовать графические решения с несколькими кристаллами на одной подложке не только в сегменте суперкомпьютеров (Xe-HPC, в составе ускорителя Ponte Vecchio), но и в более массовых продуктах для серверного применения. Прежде всего, уже до конца этого года дебютирует серверное решение Intel SG1, которое будет на одной плате объединять до четырёх кристаллов DG1, известных по мобильному сегменту и близких по уровню быстродействия к интегрированной графике процессоров Tiger Lake. Такое диковинное решение найдёт применение в стриминговых серверных системах.

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Источник изображения: Intel

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Во-вторых, в массовом серверном сегменте (Xe-HP) компания будет применять многокристальную компоновку с использованием подложки EMIB, позволяющей объединять на одной основе до четырёх графических процессоров. Сами кристаллы графических процессоров будут выпускаться по самой продвинутой по состоянию на 2021 год версии 10-нм техпроцесса. Производством займётся сама компания Intel, хотя часть кристаллов того же Ponte Vecchio будет сходить с конвейера кого-то из подрядчиков. Попутно стало известно, что игровые дискретные решения Intel Xe-HPG совершенно точно будут производиться на стороне. Зато они появятся уже в следующем году.

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