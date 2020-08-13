AMD FX-8320 на частоте 7655 МГц обновил модельный рекорд wPrime 32M
Многообразие модельного ряда процессоров AMD FX позволяет мастерам ретроразгона периодически обновлять статистику при отсутствии свежих моделей. Британский энтузиаст Matt26LFC, например, при помощи жидкого азота поднял частоту процессора AMD FX-8320 до 7655 МГц, что позволило ему занять первое место в модельном зачёте wPrime 32M с результатом 4,312 секунды.
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Как пояснил автор эксперимента, на его проведение у него оставалось всего несколько последних литров жидкого азота, поэтому она вернётся к разгону данного процессора после пополнения запасов охлаждающего вещества.
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На указанной частоте процессор сохранял активность всех восьми ядер. Для процессоров этой серии не является редкостью и частота в разгоне более 8 ГГц, но вычислительную нагрузку они стабильно переносят при более низких частотах.
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