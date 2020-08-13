Многообразие модельного ряда процессоров AMD FX позволяет мастерам ретроразгона периодически обновлять статистику при отсутствии свежих моделей. Британский энтузиаст Matt26LFC, например, при помощи жидкого азота поднял частоту процессора AMD FX-8320 до 7655 МГц, что позволило ему занять первое место в модельном зачёте wPrime 32M с результатом 4,312 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Matt26LFC

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Как пояснил автор эксперимента, на его проведение у него оставалось всего несколько последних литров жидкого азота, поэтому она вернётся к разгону данного процессора после пополнения запасов охлаждающего вещества.

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Источник изображения: HWBot, Matt26LFC

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На указанной частоте процессор сохранял активность всех восьми ядер. Для процессоров этой серии не является редкостью и частота в разгоне более 8 ГГц, но вычислительную нагрузку они стабильно переносят при более низких частотах.