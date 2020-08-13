Производители ноутбуков сталкиваются с дефицитом комплектующих
Стоило контрактным производителям ноутбуков отчитаться об увеличении объёмов поставок продукции на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, как ресурс DigiTimes сообщил о другой проблеме: для выпуска ноутбуков им уже сейчас не хватает процессоров, ЖК-панелей и силовых элементов.
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В третьем квартале, как ожидает источник, дефицит усугубится до 15-20% от потребности. Легко догадаться, чем это грозит конечным покупателям – цены могут пойти вверх, хотя не факт, что данная неприятность сильнее всего себя проявит именно в потребительском сегменте. Одним из сезонных факторов спроса принято считать японскую инициативу по оснащению каждого школьника персональным ученическим ноутбуком.
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