Глава SoftBank подтверждает намерения заработать на активах ARM
Пока слухи едва ли не каждую неделю «сватают» ARM новым потенциальным инвесторам, официальное подтверждение их поиска прозвучало на квартальной отчётной конференции материнской корпорации SoftBank. Глава последней, Масаёши Сон (Masayoshi Son), подтвердил, что активы ARM могут быть проданы либо целиком, либо по частям, но не стал называть имена вероятных покупателей.
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Возможный сценарий предусматривает и ускорение возвращения акций ARM на биржу, как пояснил глава SoftBank. Изначально этот этап был намечен на 2023 год, поскольку к тому времени на рынке получили бы достаточное распространение компоненты ARM для продуктов с поддержкой 5G. Они обеспечили бы более высокую добавленную стоимость и прибыль для ARM, что позволило бы выгоднее оценить активы компании. В какие сроки SoftBank может провести размещение акций ARM на бирже в новых условиях, глава первой из компаний пояснять не стал.
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