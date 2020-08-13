Ведущие контрактные производители ноутбуков в июле увеличили поставки на 40%
Как отмечает DigiTimes Research, мировой рынок ноутбуков продолжает демонстрировать стабильно высокий спрос по итогам июля. Пять крупнейших поставщиков ноутбуков продемонстрировали увеличение объёмов продаж на 34% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, хотя в последовательном сравнении они и упали на один процент.
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Как поясняет источник, спрос на ноутбуки подогревается не только сохранением режима самоизоляции во многих странах, но и ускорением реализации японской программы GIGA School Project, которая подразумевает снабжение школьников ноутбуками за счёт государства. HP сократила поставки ноутбуков на 4% из-за снижения спроса в коммерческом и потребительском сегментах, в случае с Dell падение ограничилось 2% из-за высокого спроса на «хромбуки». Lenovo увеличила объёмы поставок ноутбуков на 2% по сравнению с июнем, поскольку её японские партнёры активно участвуют в государственной программе.
Среди контрактных производителей ноутбуков (ODM) главным бенефициаром японской инициативы стала компания Quanta Computer, которая производит существенную часть «хромбуков», поставляемых в Японию. Тройка крупнейших ODM-производителей ноутбуков увеличила объёмы поставок продукции на 2% последовательно и на 40% в годовом сравнении.
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